Посольство США в Грузии поддержало протестующих против закона об иноагентах

Посольство США в Тбилиси выразило поддержку протестующим против законопроекта об иноагентах.

"Мы стоим рядом с нардом Грузии поддерживаем их право, чтобы их голос был услышан. Мы осуждаем насилие против мирных демонстрантов, в том числе журналистов, которые освещают демонстрацию. Использование силы для подавления мирного собрания и свободы слова неприемлемо", - говорится в заявлении диппредставительства.

Акции протеста проходят в Грузии с 15 апреля после того, как правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приступила к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Масштабными были первые три дня протеста, затем были лишь мирные шествия, которые устраивала практически ежедневно молодежь. По данным МВД, 30 апреля во время протестов пострадали шесть полицейских, были задержаны 63 человека.

Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект. Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Парламент Грузии 1 мая принял во втором чтении законопроект об иноагентах.