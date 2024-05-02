Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 апреля официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. ТАСС

«Сейчас НАТО хочет «закачать» новые $100 млрд в эту войну. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам», — рассказал он. RT на русском

Это означает, что НАТО рассчитывает на затягивание войны еще на пять лет, считает Сийярто. Газета.Ru