В Грузии демонстранты сорвали пленарное заседание парламента

Пленарное заседание грузинского парламента отменили из-за попытки прорыва демонстрантов в здание. Это произошло на митинге 1 мая. Газета.Ru

«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура. Соответственно, сегодня, 2 мая, мероприятия, запланированные во дворце парламента (бюро и пленарное заседание), не состоятся», - говорится в заявлении властей. ТАСС

Ранее руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган. News.ru