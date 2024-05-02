Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать результаты выборов главы государства, которые состоятся в ноябре, но только если они пройдут честно.

"Если все будет честно, я с радостью приму результаты [выборов]. Я не поменял позицию по этому поводу. Если нет, то тогда нужно будет бороться за право управлять страной", - сказал политик в интервью издающейся в штате Висконсин газете Milwaukee Journal Sentinel.

Бывший хозяин Белого дома также выступил с утверждением, что он набрал больше голосов, чем его оппонент Джо Байден, в штате Висконсин в 2020 году.

"Если оглянуться назад и изучить то, что было обнаружено, то окажется, что я выиграл выборы в Висконсине. Это также показало, что я выиграл выборы и в других местах", - заявил Трамп.

Газета опровергает утверждения политика, указывая, что специалисты, проводившие пересчет голосов в штате по запросу Трампа и республиканцев, не обнаружили никаких доказательств широкомасштабной подтасовки голосов.

Трамп считает, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.