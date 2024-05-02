Украина решила ограничить спутниковую съемку территории страны

Киев намерен добиться прекращения съемки территории страны со спутников, чтобы такие снимки нельзя было использовать в военных целях. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Украины пишет РИА Новости.

«Минобороны будет сотрудничать с одной из крупнейших спутниковых компаний для ограничения съемки территории Украины», — пояснили в ведомстве.

У украинских военных вызывает опасение то, что Россия может получить через третьих лиц доступ к снимкам, сделанным из космоса, и использовать эти данные.

При этом в ведомстве отказались говорить, о какой именно спутниковой компании идет речь «из соображений безопасности».

Напомним, что ранее украинские военные активно использовали систему спутниковой связи Starlink. Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск ее на Украине. В октябре 2022-го SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать Starlink для Украины. Компания попросила военных взять расходы на себя, но позже Маск заверил, что «продолжит бесплатно финансировать правительство Украины», если американские военные откажутся.

Позднее Илон Маск ответил критикам, обвинившим его в госизмене за отказ предоставить спутниковую связь украинской армии в районе Крыма. Он заметил, что является гражданином США, и власти его страны не объявляли войну России.