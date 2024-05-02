Азербайджан принял решение о поездке на «саммит мира»

Азербайджан намерен приять участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, пишет Ura.ru.

Заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк отметила, что Украина направила Азербайджану приглашения для участия как в конференции по восстановлению страны, которая должна пройти в Берлине, так и в предстоящем «саммите мира» в Швейцарии, сообщает Report.

«От имени Украины я пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии и присоединиться к одному или нескольким пунктам украинской формулы мира президента Зеленского», —заявила она.

При этом глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с Еленой Кондратюк отметил, что Азербайджан будет участвовать в конференции по восстановлению Украины.

«Азербайджан с первых дней предоставляет гуманитарную помощь Украине и продолжит это делать», — заверил он.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал ранее, что его страна не будет поставлять оружие Украине, хотя такие просьбы и были. Он напомнил, что Баку предоставил Киеву гуманитарную и финансовую помощь на сумму более €30 млн и принимает участие в реконструкции города Ирпень, пишет ТАСС.

Напомним, что конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в июне. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. По данным СМИ, Швейцария планирует пригласить от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга. Евросоюз уже заявил о готовности принять участие в мероприятии.

Россия не будет участвовать в «саммите мира». Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что Швейцария не подходит России в качестве площадки для подобных переговоров, поскольку «из нейтральной она превратилась в откровенно враждебную».