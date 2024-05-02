СМИ рассказали о планах Турции добиться выплаты компенсаций от Израиля
Турция может поднять в Международном суде ООН вопрос о взыскании с Израиля компенсаций за действия в секторе Газа. Об этом сообщает Milliyet.
ЮАР ранее обратилась в Международный суд ООН с иском о признании действий Израиля в Газе геноцидом палестинцев.
1 мая глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция изучает варианты участия в иске ЮАР против Израиля.
Турецкий эксперт по международному праву Эмете Гезюгюзелли рассказала Milliyet, что страны могут поддерживать другие государства в Международном суде ООН. К примеру, Германия выступила с серией комментариев в поддержку Израиля, назвав обвинения в геноциде политизированными.
По мнению Гезюгюзелли, Турция вынесет на передний план в суде ООН вопрос о выплате Израилем компенсаций.
«В конечном итоге вмешательство в дело будет касаться не заявлений типа "Израиль совершил преступление геноцида", а основной роли судебной коллегии в интерпретации содержания самой Конвенции о геноциде», — подчеркнула эксперт.
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