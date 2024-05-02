СМИ рассказали о планах Турции добиться выплаты компенсаций от Израиля

Турция может поднять в Международном суде ООН вопрос о взыскании с Израиля компенсаций за действия в секторе Газа. Об этом сообщает Milliyet.

ЮАР ранее обратилась в Международный суд ООН с иском о признании действий Израиля в Газе геноцидом палестинцев.

1 мая глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция изучает варианты участия в иске ЮАР против Израиля.

Турецкий эксперт по международному праву Эмете Гезюгюзелли рассказала Milliyet, что страны могут поддерживать другие государства в Международном суде ООН. К примеру, Германия выступила с серией комментариев в поддержку Израиля, назвав обвинения в геноциде политизированными.

По мнению Гезюгюзелли, Турция вынесет на передний план в суде ООН вопрос о выплате Израилем компенсаций.