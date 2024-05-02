Стало известно о подготовке оборонного пакта США и Саудовской Аравии

США и Саудовская Аравия готовят оборонный пакт, который даст королевству гарантии безопасности и поможет урегулировать конфликт в Газе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«США и Саудовская Аравия близки к заключению исторического пакта, который предоставит королевству гарантии безопасности и откроет путь к установлению дипломатических связей с Израилем, если его правительство прекратит войну в секторе Газа», — утверждается в публикации.

По данным агентства, в рамках договора Саудовская Аравия может получить «доступ к передовому американскому оружию, которое ранее было недоступно», а также получит помощь от США в развитии мирного атома. В обмен на это Саудовская Аравия должна будет ограничить доступ китайских технологий к сетям своей страны.

После достижения соглашения США и Саудовская Аравия поставят премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед выбором: «либо присоединиться к сделке, которая установит официальные дипломатические отношения с Саудовской Аравией», либо «остаться в стороне». Условиями для присоединения Израиля к соглашению станут «прекращение войны в Газе и согласие на создание палестинского государства».

При этом знакомые с деталями договора источники «охотно признают», что планы могут не осуществиться.

29 апреля государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Саудовскую Аравию для обсуждения гуманитарной помощи, доставляемой в сектор Газа.