Тейлор Грин добивается отставки спикера Палаты представителей США

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что вынесет резолюцию об отставке спикера палаты Майка Джонсона на голосование. Об этом политик сказала в эфире телеканала NBC.

Она объяснила, что республиканцы поддержали кандидатуру Джонсона из-за его консервативных взглядов, которых он придерживался. Политик голосовал против передачи средств Украине, поддерживал меры по укреплению безопасности границы и выступал против демократов. Однако после перехода на должность спикера его «перестали узнавать».

Конгрессвумен отметила, что сама предложила резолюцию об отставке Джонсона, однако сразу не стала выносить ее на голосование. Она изменила свое мнение после успешного одобрения дополнительной помощи Украине.

«Жду не дождусь, как демократам придётся поддерживать спикера-республиканца — а потом ехать в родные штаты, чтобы участвовать в праймериз, а также снова избираться в конгресс, учитывая, что они поддержали спикера-республиканца, христианина и консерватора», — добавила Тейлор Грин.

Напомним, что в апреле политик внесла на рассмотрение ходатайство об отстранении Джонсона. Демократы в палате представителей уже заявили, что не поддерживают инициативу и будут голосовать за снятие ее с обсуждения.