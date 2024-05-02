Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Монреале

Участники акции протеста в Монреале устроили беспорядки на улицах города из-за мягкой политики премьер-министра страны Джастина Трюдо в отношении преступности. Об этом пишет RT.

На видео, опубликованном изданием, протестующие в черной одежде и масках идут по улицам города с транспарантами, выкрикивая лозунги. При этом часть участников акции разбивает витрины.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, отмечается в сообщении.

Ранее политика Джастина Трюдо стала причиной скандала в парламенте Канады. На фоне дебатов по поводу решения властей провинции Британская Колумбия о декриминализации некоторых тяжелых наркотиков лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о необходимости положить конец политике Трюдо, назвав его «сумасшедшим». Когда же его попросили отозвать комментарий, предложил слова «радикальный» и «экстремист», пишет «Российская газета».

В итоге спикер палаты представителей Грег Фергюс обвинил Пуальевра в пренебрежении полномочиями и потребовал от него покинуть заседание. Вместе с парламентарием из зала вышли все члены Консервативной партии Канады.

Ранее немецкий политик, евродепутат Кристин Андерсон призвала не пускать Джастина Трюдо в Европарламент «из-за извращенного понимания демократии». Причиной такого заявления стало то, что премьер-министр Канады во время своего выступления перед Европарламентом назвал президента РФ Владимира Путина недемократичным.