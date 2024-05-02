В США обеспокоились успехами России в Африке

Соединенные Штаты уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем. Такую оценку дает The Hill.

"Происходит опустошение всего международного сотрудничества [с США] в области безопасности. Оно является частью более широких усилий [России, Китая и Ирана] по поддержке этих [африканских] стран", — говорится в тексте.

В то же время в материале отмечается, что для России развитие контактов на континенте может стать в будущем проблематичным, так как Москве, вероятно, не хватит ресурсов для экономической поддержки африканских государств.

Лавров: Россия по-прежнему будет способствовать усилению безопасности Африки

До этого президент Всемирного банка Аджай Банга заявил, что международным игрокам не стоит игнорировать африканские страны в вопросах демографии. Глава ВБ отметил, что молодежь стран Африки является наиболее важным "активом" этого континента, благодаря которому возможно обеспечить процветание африканских стран.