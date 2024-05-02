Одесса, Киев, Харьков и многие другие города Украины являются русскими вне зависимости от того, какой стране они принадлежат в настоящее время. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в специальном интервью ТАСС, посвященном 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов.

"Одесса, безусловно, русский город. Это не зависит от того, какой стране этот город сегодня принадлежит. Во время Великой Отечественной войны он был оккупирован Румынией, но румынским не стал", - сказал он.

"Одесская культура, менталитет, одесский колорит - неотъемлемая часть русского творчества и истории. Те, кто спорит с этим, отрицают очевидное. И потом, почему только Одесса? А Киев, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Чернигов и многие другие? Проще перечислить те города, которые не являются русскими. Это подтверждается многовековой историей", - отметил Медведчук.

По его словам, киевский режим не имеет национальности. "Вы же не будете всерьез называть [президента Украины Владимира] Зеленского украинцем? Во-первых, он не украинец, а во-вторых, так, как он ведет себя, подтверждает, что это не его страна и не его народ. Он представитель другого народа и проблемы граждан Украины ему не интересны. Никакого влияния на Одессу этот режим иметь не может", - указал Медведчук.

Он также обратил внимание на карту территорий Украины конца XVIII - начала XX века, подавляющая часть из которых входила в Российскую империю, за исключением небольшой части на западе, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи.