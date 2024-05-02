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Медведчук назвал Одессу русским городом, как Киев и Харьков

Одесса, Киев, Харьков и многие другие города Украины являются русскими вне зависимости от того, какой стране они принадлежат в настоящее время. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в специальном интервью ТАСС, посвященном 10-й годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Медведчук назвал Одессу русским городом, как Киев и Харьков
© ТАСС
"Одесса, безусловно, русский город. Это не зависит от того, какой стране этот город сегодня принадлежит. Во время Великой Отечественной войны он был оккупирован Румынией, но румынским не стал", - сказал он.

"Одесская культура, менталитет, одесский колорит - неотъемлемая часть русского творчества и истории. Те, кто спорит с этим, отрицают очевидное. И потом, почему только Одесса? А Киев, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Чернигов и многие другие? Проще перечислить те города, которые не являются русскими. Это подтверждается многовековой историей", - отметил Медведчук.

По его словам, киевский режим не имеет национальности. "Вы же не будете всерьез называть [президента Украины Владимира] Зеленского украинцем? Во-первых, он не украинец, а во-вторых, так, как он ведет себя, подтверждает, что это не его страна и не его народ. Он представитель другого народа и проблемы граждан Украины ему не интересны. Никакого влияния на Одессу этот режим иметь не может", - указал Медведчук.

Он также обратил внимание на карту территорий Украины конца XVIII - начала XX века, подавляющая часть из которых входила в Российскую империю, за исключением небольшой части на западе, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи.

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