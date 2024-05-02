В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году

В результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года погиб по меньшей мере 51 человек, а не 48. Об этом РИА Новости заявил экс-депутат городского совета Василий Полищук.

Он отметил, что в список жертв не включили троих человек, которые скончались в больницах из-за травм. По его данным, из 247 человек, обратившихся за медицинской помощью, 99 были госпитализированы, тридцать пять находились в тяжелом состоянии. При этом, добавил он, многие пострадавшие отказались обращаться в больницы.

Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года

Он допустил, что число погибших может быть больше, чем 51, поскольку некоторых не удалось опознать.