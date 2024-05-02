В Армении задержали десятки протестующих против делимитации границы

Полиция Армении задержала у села Киранц более 30 человек, которые перекрывали заминированный участок на границе с Азербайджаном, чтобы не допустить процесса делимитации и демаркации. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе МВД Армении.

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"31 гражданин был задержан из-за невыполнения законного требования полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) депутат от оппозиционной фракции Армении Гарник Даниелян, полицейские применили силу в отношении задержанных, среди доставленных в полицейский участок есть несовершеннолетние.

Сейчас акция протеста продолжается. Другая группа активистов держит перекрытым участок межгосударственной дороги из Армении в Грузию в районе села Киранц.

В МВД также сообщили, что для проведения геодезических работ на границе Армении и Азербайджана у сел Киранц и Хейримли полиция несет усиленную службу, чтобы не допустить проход граждан к минированным участкам.

Уже 10 дней у села Киранц Тавушской области проходят акции неповиновения, местные жители и примкнувшие к ним активисты из разных частей страны протестуют против решения Еревана и Баку провести делимитацию и демаркацию границы, в результате чего Баку перейдут четыре села, которые во времена СССР были частью Азербайджана.