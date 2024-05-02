В США заявили, что Грузия рискует остаться без ЕС

Грузия рискует возможностью вступить в ЕС и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иностранных агентах, сообщил в письменном заявлении официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

По его словам, которые приводит РИА Новости, действия правительства республики несовместимы с демократическими ценностями.

«Заявления и действия правительства Грузии несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — сказал Миллер.

Он отметил, что США в течение 32 лет оказывают помощь грузинской экономике. В ответ на это Тбилиси неверно характеризует это сотрудничество и подрывает его, подчеркнул представитель Госдепа. Чиновник добавил, что США осуждают применение силы к протестующим, а ставший предметом спора закон, по его словам, «вдохновлен» Москвой. При этом Миллер не стал упоминать, что в США также действует аналогичный закон.

В Тбилиси завершилась очередная акция протеста против закона об иноагентах

Ранее манифестанты перекрыли движение автомобилей в Тбилиси в знак протеста против принятия закона об иноагентах. Митингующие парализовали набережную часть у Дома юстиции, а также несколько улиц при помощи мусорных баков.