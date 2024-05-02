Пока вы спали: Трамп о риске ядерной войны и новая цель спецоперации

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Совфеде назвали новую цель спецоперации на Украине

Новой целью специальной военной операции России является возращение чести и славы и отстаивание памяти погибших во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

По его словам, погибших тогда людей не вернуть, однако можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу.

Парламентарий указал, что виновные в беспорядках так и не были наказаны.

Трамп: Байден подвел мир к ядерной войне

Бывший американский лидер США Дональд Трамп заявил, что действия действующего президента Джо Байдена поставили мир на грань ядерной войны, сообщает «Свободная пресса».

Он считает, что это произошло из-за слабости главы Белого дома.

«Но я принесу новый великолепный мир», — заявил политик во время выступления перед сторонниками в городе Фриленд.

Он также утверждает, что при нем не начались бы ни палестино-израильский, ни украинский конфликты, а также не произошло бы усиления Ирана.

Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией, сообщает «Лента.ру».

По его словам, это «обязательно произойдет».

«Процесс реинтеграции украинцев на основании права на самоопределение запущен, и в течение десяти лет он реализуется», — отметил политик.

МВФ обвинили в финансировании терроризма

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин обвинил МВФ в финансировании терроризма из-за помощи Украине, сообщает «Лента.ру».

По его словам, кредиты, выдаваемые фондом, позволяют Киеву погашать старые задолженности. По этой причине чистого прироста средств фонда практически не происходит.

Ранее МВФ пересмотрел данные по прошлому году и повысил рост экономики Украины до 5 процентов.

Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на готовящееся в 2024 году нападение на Крымский мост, сообщает РИА Новости.

Это произошло вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом. Украинский дипломат перечислил шесть «основных типов мостов на 2024 год», среди которых значились «Керченские мосты».

На каждый тип политик опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, однако надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка.