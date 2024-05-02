В Госпогранслужбе Украины предупредили об изменении правил выезда

Изменения будут внесены на Украине в правила пересечения границы для мужчин призывного возраста в связи со вступлением в силу закона об ужесточении правил мобилизации. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В законодательстве прописано, что правительство должно привести свои нормативные документы в соответствие с требованиями закона о мобилизации, это должно произойти в ближайшее время, так как закон вступает в силу 18 мая, поэтому стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения", - сказал он на брифинге.

Представитель Госпогранслужбы не стал уточнять, о каких изменениях идет речь, но пояснил, что это связано с тем, что новым законом уточняются категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Ранее Демченко сообщал, что ежедневно украинские пограничники отказывают в выезде приблизительно 120 украинцам. Также Госпогранслужба регулярно информирует о задержании мужчин при попытке незаконно пересечь границу.

Закон, содержащий новые, более жесткие нормы проведения мобилизации на Украине, был принят Верховной радой 11 апреля, а уже 16 апреля его подписал президент страны Владимир Зеленский. Основная часть содержащихся в документе норм вступит в силу 18 мая. В частности, ужесточается порядок проведения мобилизации и наказания для уклонистов. Кроме того, уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Им за несколькими исключениями запрещен выезд за рубеж, а те, кто имеют право на отсрочки, должны предъявлять пакет подтверждающих это документов. Повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в торговых центрах и транспорте. По данным украинских СМИ, мужчины пытаются всеми способами уклониться от мобилизации, месяцами не выходя из дома, пытаясь выехать из страны по поддельным справкам либо пересечь границу нелегально и зачастую с риском для жизни.