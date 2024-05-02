American Conservative: CША хотят продлить конфликт на Украине еще на 10 лет

Переговоры между США и Украиной по поводу соглашения о безопасности на десять лет говорит о намерении президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлить конфликт с Российской Федерации на многие годы. Об этом в своей статье написал обозреватель журнала American Conservative Брэдли Девлин.

По его словам, в недавнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский "сбросил настоящую бомбу: Киев и Вашингтон работают над соглашением, которое продлит участие Америки в конфликте на долгие годы".

"Внешнеполитический истеблишмент решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это вечной войной (с Россией. —"Газета.Ru")?" — заявил журналист.

Медведчук назвал сроки объединения украинцев с Россией

Он считает, что Белый дом стремится связать себя соглашением с Киевом из-за страха перед бывшим президентом США Дональдом Трампом. Даже если тот одержит победу на президентских выборах и согласится давать Украине кредиты, общее направление политики при Трампе будет связано с уходом США из Восточной Европы.