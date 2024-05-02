Кулеба назвал цель мирной конференции в Швейцарии

Целью конференции в Швейцарии, которая пройдет в июне, Киев видит в создании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Так он ответил на вопрос о том, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России. Кулеба не исключил, что РФ может быть частью переговоров.

«В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — отметил дипломат.

Кулеба высказался о военной мощи России

15-16 июня в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов говорил, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите. По его словам, усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы».