Байден выступил на мероприятии с охрипшим голосом

Президент США Джо Байден на мероприятии в рамках выборной кампании выступал охрипшим и сообщил, что немного простужен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-пул Белого дома.

"Немного простужен", - приводится в сообщении слова Байдена с полузакрытого мероприятия в Вашингтоне.

Также сообщается, что американский лидер говорил несколько охрипшим голосом. Выступление продлилось порядка 10 минут. В марте пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что вопрос о наличии деменции у президента Соединенных Штатов Джо Байдена является невероятно оскорбительным. До этого специальный прокурор Роберт Хёр подготовил доклад, в котором охарактеризовал главу Белого дома как "сострадательного, благонамеренного старого человека с плохой памятью". За два дня до выхода этого документа "правая рука" Байдена Камала Харрис намекнула на готовность возглавить Белый дом. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".