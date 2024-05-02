Кулеба высказался о военной мощи России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Foreign Policy, что Россия более эффективна в военных усилиях.

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С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос о том, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины.

«Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях», — подчеркнул украинский министр.

Кулеба посоветовал Западу привыкнуть к тому, что эпоха мира в Европе закончилась

Кроме того, Кулеба признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, «чем весь западный альянс», и это, по его мнению, «плохой знак».

Ранее Кулеба посоветовал Западу привыкнуть к тому, что эпоха мира в Европе закончилась.

Также полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил, что ВПК Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта с Россией.