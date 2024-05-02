СМИ сообщили о смерти еще одного разоблачителя Boeing

В США после внезапной болезни скончался еще один источник утечек данных о нарушениях при производстве авиалайнеров Boeing, сообщает Seattle Times.

Экс-аудитор качества у поставщика Boeing компании Spirit AeroSystems и один из первых источников утечек о возможном игнорировании производственных дефектов у модели 737 Max Джошуа Дин умер после короткой и внезапной болезни. Мужчине, который жил в штате Канзас, было 45 лет. Он вел здоровый образ жизни и не жаловался на болезни, однако две последние недели перед смертью был в критическом состоянии, пишет издание.

Дин жаловался американскому авиарегулятору на производственную линию модели 737 в компании Spirit. Он также давал показания в рамках иска к акционерам Boeing. Spirit уволила Дина в апреле 2023 года, и он подал жалобу в Министерство труда, утверждая, что это было местью за высказывание опасений, связанных с авиационной безопасностью.

Его госпитализировали с жалобами на проблемы с дыханием, у него обнаружили бактериальную инфекцию, а после произошел отказ органов.

Рассказавший о проблемах с Boeing инженер из США скончался после дачи показаний

В октябре 2022 года Дин заявил, что обнаружил серьезный производственный дефект: механики неправильно просверлили отверстия в кормовой гермопереборке 737 Max. Он доложил об этом руководству.

Сосредоточив внимание на этих дефектах, Дин сказал, что упустил отдельный производственный дефект в узлах крепления вертикального хвостового оперения к фюзеляжу. Когда в апреле это было обнаружено и привело к приостановке поставок на заводе Boeing в Рентоне, Дин был уволен.

Затем в августе Spirit объявила об обнаружении неправильно просверленных отверстий в кормовой герметичной переборке MAX - дефекта, который присутствовал в самолетах, построенных еще в 2019 году. Это привело к очередной остановке поставок в Рентоне.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года во время полета оторвалась часть фюзеляжа у Boeing 737 Max.

12 марта в своем фургоне в штате Южная Каролина нашли тело другого информатора, 62-летнего Джона Барнетта, который 32 года проработал в компании Boeing и неоднократно сообщал о нарушениях. Мужчина якобы нанес самому себе смертельную рану.

Перед смертью он собирался давать показания, утверждая, что компания Boeing приняла ответные меры против него за жалобы на упущения в качестве продукции. Спустя почти два месяца полицейское расследование его кончины все еще не завершено.