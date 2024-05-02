Трамп пообещал развернуть над США "Железный купол"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в ноябре развернет над страной систему ПРО "Железный купол" по примеру Израиля.

"В свой следующий [президентский] срок я построю отличный "Железный купол", как это сделал Израиль, и даже лучше. Почему у нас до сих пор нет его? Он нам нужен. За пределами [США] много жестоких людей, много злоумышленников. Мы создадим самый лучший "Железный купол". Мы построим его прямо здесь в Америке", - сказал он, выступая перед сторонниками в городе Фриленд (штат Мичиган).

Трамп добавил, что американский "Железный купол" не только поможет укрепить безопасность США, но и позволит создать множество рабочих мест.

Трамп дал обещание американцам в случае победы на выборах

Противоракетная система "Железный купол" предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. Ее разработка началась в 2004 году в связи с обстрелами радикальными палестинскими группировками южных городов Израиля самодельными реактивными снарядами "Кассам" или ракетами советского производства, разработчиками стали концерны Israel Aerospace Industries и Rafael Advanced Defense Systems. В марте 2011 года система была принята на вооружение и в апреле того же года впервые осуществила успешный перехват ракеты "Град", запущенной из сектора Газа. В 2020-2021 годах были проведены испытания модернизированной версии системы, получившей возможность перехватывать различные беспилотные летательные аппараты.