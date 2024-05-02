Владимир Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом Украины согласно конституции страны.

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Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС. профсоюзов.

«Согласно Конституции Украины, после 21 мая Зеленский не может исполнять обязанности президента, но когда он выполнял закон?» — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского.