Ливан выразил надежду на помощь РФ

Применение Израилем запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов в ходе нападений на территорию Ливана нанесло огромный ущерб аграрному и животноводческому сектору, и теперь страна надеется на помощь РФ в восстановлении экономики. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Аббас аль-Хадж Хасан, комментируя ситуацию, сложившуюся в южных регионах, где с октября 2023 года продолжается вооруженный конфликт.

"Для преодоления последствий израильской агрессии правительству Ливана потребуется содействие со стороны дружественных государств, к числу которых мы относим в первую очередь Россию, - подчеркнул собеседник. - Мы рассчитываем на помощь РФ в восстановлении южноливанской экономики и заинтересованы в ней, учитывая, что Россия не раз оказывала нам в прошлом поддержку в периоды испытаний и кризисов".

И.о. главы Минсельхоза указал, что ливанским властям еще предстоит оценить масштабы причиненного экологического ущерба.

"Сейчас наши специалисты не могут этого сделать из-за военных действий, поскольку доступ в сельские районы небезопасен, - отметил он. - Предоставить полную статистику мы сможем только после прекращения огня".

По сведениям Хасана, примерный урон южным районам от войны значительно превышает цифру в $3 млрд, которая приводилась ранее экспертами в ливанских СМИ.

"Израиль наносит неизбирательные удары и превращает цветущий край в выжженную землю, - утверждал он. - Пожары уничтожили 60 тыс. оливковых деревьев, возраст которых превышал 200 и более лет, потери велики в животноводстве и птицеводстве: разрушены прибыльные фермы, тысячи коз и коров убиты во время бомбардировок и обстрелов".

Как считает и.о. министра, Ливан вправе добиваться возмещения за нанесенный ущерб.

3 апреля премьер-министр Наджиб Микати объявил аграрные районы на юге Ливана зоной бедствия. Он привел данные, согласно которым в результате военных действий 75% населения южного региона лишились средств к существованию, а 100 тыс. стали перемещенными лицами.