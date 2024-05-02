Трамп дал обещание американцам в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае его победы на выборах люди с низким доходом приблизятся к реализации "американской мечты".

"Если [действующий президент США] Джо Байден одержит победу на этих выборах, средний класс проиграет. Если Трамп выиграет, средний класс также выиграет. Люди с низким доходом начнут двигаться в сторону американской мечты", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в городе Фриленд (штат Мичиган).

Он считает, что в ноябре избиратели должны велеть "продажному Джо Байдену" убираться из президентского офиса, поскольку он "худший президент в истории США и разрушает страну".

Трамп считает, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.