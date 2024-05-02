Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица вслед за послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом намекнул на своей странице в X на готовящееся в 2024 году нападение на Крымский мост, сообщает РИА Новости.

Украинский дипломат перечислил шесть «основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Если на каждый тип Кислица опубликовал картинку с изображением соответствующей разновидности моста, то надписью «Керченские мосты» озаглавлена пустая картинка.

Литовский посол намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Ранее Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он загрузил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты. На это ответил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, посол Литвы еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».