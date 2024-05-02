«Они пожалеют!»: Киев пригрозил атаками на Крымский мост накануне Дня Победы

Постпред Украины при ООН намекнул на уничтожение Крымского моста, в России связывают риторику Киева с инаугурацией президента Путина и Днем Победы. Украина не перестает угрожать атаками на Крымский мост и предупреждает якобы об «исчезновении объекта». В России к подобным риторикам, кажется, привыкли, на самом полуострове уверены в полной защите моста и не готовы обращать внимание на провокации Киева.

НАМЕКИ НА УНИЧТОЖЕНИЕ

На этот раз «намекнул» на угрозу для Крымского моста постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Так, на своей странице в X дипломат привел «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Для каждой разновидности моста он прикрепил соответствующую картинку.

К надписи «Керченские мосты» было прикреплено пустое изображение.

А 28 апреля посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс в социальной сети X также намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Он разместил коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты и подписал: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

В России ответили на планы Зеленского разрушить Крымский мост

Подобная провокация не осталась без внимания российских политиков. Так, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил Киев о последствиях заявлений такого характера.

«Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о подобных оплошностях», - написал он в той же социальной сети.

Со своей стороны, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» назвал выпад Линкявичюса проявлением «профессиональной шизофрении».

«Таких дипломатов должно быть поменьше, конечно, в любой дипломатической службе», — сказал Карасин.

Волну скандальных заявлений подхватил МИД Латвии. Министр иностранных дел страны Байба Браже заявила, что западные партнеры Украины уже предоставил Киеву дальнобойное оружие, разрешив применять его для ударов по России.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие, без подобных ограничений (не наносить удары по территории России)... Конечно, не все объявляется публично», - сказала она в интервью украинским СМИ.

В этом случае от комментария не воздержалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая усомнилась в словах латвийского министра.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», - написала она в Telegram.

ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что угрозы Киева связаны с ближайшими важными датами для России. Он отметил, что Киев может атаковать Крымский мост в день инаугурации президента России Владимира Путина (7 мая) или в День Победы (9 мая).

«Чтобы омрачить россиянам праздник, уверен, что дополнительные усилия украинские спецслужбы приложат, чтобы приурочить атаку к инаугурации президента или Дню Победы», - сказал он NEWS.ru.

Он напомнил, что Крымский мост всегда будет приоритетной целью Киева.

10 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит план нового контрнаступления, который включает разрушение Крымского моста. По его словам, Киев нацелился не только на Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры. Речь идет в том числе о военных аэродромах, уточнил Зеленский.

Западные СМИ со ссылкой на источники также сообщают о планах Киева атаковать мост. Главное управление разведки Украины планирует провести третью атаку на Крымский мост в ближайшие месяцы и вывести его из строя, сообщает The Guardian.

МОСТ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН

При этом в Крыму уже не удивляются очередным террористическим планам Киева, мост надежно защищен с учетом всех предыдущих атак Украины, заявил председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель в беседе с НСН. Он отметил, что Украине не удается посеять страх в обществе.

«То, что они пытаются нанести Крыму материальный урон, это не новость. Они должны понимать, что Россия в состоянии сделать ответный ход и достаточно жесткий. Россия с каждым днем жестче будет реагировать на подобные теракты. Они хотят запугать население, создать панику. Но эта цель не достигается, наоборот – все их попытки вызывают возмущение среди крымчан, это объединяет всех россиян», - рассказал он.

По его словам, Украине не удалось достичь никаких целей в Крыму, а мост надежно защищен с учетом предыдущих атак Киева.

«Они систематически пытаются атаковать полуостров. Надо отметить, что наши Вооруженные силы работают успешно, нашим «друзьям» практически не удается достичь своих целей в Крыму. Что касается Крымского моста, это сегодня символ мощи России, русского народа, этот объект был построен в очень короткие сроки. В Европе так даже не строят. Безусловно, все меры по обеспечению безопасности Крымского моста со стороны силовых структур приняты на должном уровне. Мы учли все предыдущие попытки террора со стороны Украины в отношении моста», - заключил собеседник НСН.

Глава Крыма Сергей Аксенов также ранее заявил, что количество досмотровых комплексов увеличат на Крымском мосту к майским праздникам и летнему сезону.

Напомним, что Киев предпринимал уже две попытки атаковать Крымский мост. Позднее на Украине признали свою причастность к террористическим актам.

Так, фура, нагруженная 21 тонной гексогена, 8 октября 2022 обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась. Погибли пять человек: водитель фуры, а также водитель и трое пассажиров легковушки, ехавшей рядом.

После первого взрыва СБУ приступила к разработке повторной атаки на Крымский мост. 17 июля 2023 года плавучие дроны-камикадзе ударили по мосту, повредив пролеты. В результате погибла супружеская пара из Белгорода, а их дочь получила ранения.