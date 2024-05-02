В конгрессе США приняли законопроект против пропалестинских акций

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, направленный против многочисленных акций в поддержку Палестины, которые проходят на территориях университетских кампусов. Об этом сообщает газета Washington Post.

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За законопроект проголосовали 320 конгрессменов, не поддержал инициативу 91 законодатель. Затем голосование должно пройти в сенате.

Законопроект создаст четкое определение антисемитизма в американском законодательстве, которое министерство образования США затем сможет использовать для прекращения финансирования академических учреждений, которые которые терпимо относятся к таким проявлениям. Так, в случае принятия закона плакаты с призывами к интифаде на палестинских территориях, которые часто держат студенты на пропалестинских акциях, будут считаться проявлениями антисемитизма. После этого министерство образования может отозвать федеральные исследовательские гранты и прекратить иное финансирование университета, который не принимает карательных мер в отношении студентов, выражающих такие взгляды.

В свою очередь, сторонники гражданских свобод считают, что принятие подобного закона существенно ограничит свободу слова и выражения политических взглядов.