Главным организатором сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года был Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он назвал произошедшее в Одессе акцией устрашения со стороны киевского режима.

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По его словам, за 10 дней по трагедии состоялось совещание, в котором принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К операции также привлекался Игорь Коломойский, возглавлявший тогда Днепропетровскую область.

Непосредственно на месте за все отвечал «Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за „успешное“ ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области».

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — подчеркнул политик.

По официальным данным МВД Украины, в результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 240.