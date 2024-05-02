В Грузии демонстранты сорвали пленарное заседание парламента

Пленарное заседание грузинского парламента отменили из-за попытки прорыва демонстрантов в здание. Это произошло на митинге 1 мая, передает ТАСС.

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«В результате нападения, осуществленного участниками акции протеста на дворец парламента Грузии 1 мая, повреждены здание парламента и инфраструктура», — уточнили в сообщении.

Накануне стало известно, что руководство аппарата парламента Грузии объявило красный уровень безопасности из-за попыток выступающих против законопроекта об иноагентах прорваться в законодательный орган. Митингующие забаррикадировали один из входов в парламент Грузии

До этого протестующие парализовали движение автомобилей в центре Тбилиси. Затем митингующие покинули площадь перед парламентом.