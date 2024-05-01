В парламенте Грузии объявлен красный уровень безопасности

В парламенте Грузии объявили красный уровень безопасности из-за действий протестующих
Руководство аппарата парламента Грузии приняло решение объявить красный уровень безопасности из-за попыток протестующих, выступающих против законопроекта об иноагентах, прорваться в законодательный орган.
"Исходя из нападений на дворец парламента Грузии, что создает опасность жизни и здоровью людей, находящихся во дворце парламента, с 1 мая текущего года с 23:00 (22:00 мск - прим. ТАСС) во дворце парламента объявлен красный уровень безопасности", - говорится в заявлении парламента.