СМИ: Израиль пригрозил Палестине крахом, если МУС решится на выдачу ордеров

Израиль заявил американской стороне, что если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордера на арест израильских чиновников, то израильская сторона будет добиваться краха Палестинской автономии.

Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, Израиль полагает, что чиновники Палестинской автономии оказывают давление на прокурора МУС, чтобы против израильских властей был выдан ордер.

«Израиль сообщил администрации Байдена, что если ордера на арест будут выданы, он будет считать Палестинскую администрацию ответственной и предпримет ответные решительные действия, которые могут привести к её краху», — отмечается в материале.

Предполагается, что Израиль, в качестве одного из шагов против Палестины, мог бы заморозить переводы налоговых поступлений, которые Израиль собирает для Палестинской администрации.

Ранее американские конгрессмены от обеих партий пригрозили МУС ответными мерами со стороны Вашингтона в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.