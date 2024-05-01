Пекин отреагировал на санкции США против китайских компаний

Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - подчеркнул дипломат, комментируя введенные Вашингтоном в среду антироссийские санкции, затронувшие в том числе 21 компанию из КНР.

Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

Китай занимает справедливую и объективную позицию по Украине, никогда не поставлял вооружения сторонам конфликта. Торговые отношения между РФ и КНР соответствуют рыночным принципам, не должны подвергаться вмешательству