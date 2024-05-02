Стало известно, почему Кейт Миддлтон обвиняет принца Гарри в предательстве

Принц Уильям и Кейт Миддлтон считают, что их предал принц Гарри. Об этом сообщает The Mirror.

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Недавно стало известно, что младший сын короля Великобритании Карла III прилетит в Лондон. 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла. При этом пока точно не известно, встретится ли герцог Сассекский с членами своей семьи. Однако инсайдер настаивает на том, что принц Гарри не навестит своего брата Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

«Уильям и Кэтрин почувствовали, что их предали, после выхода мемуаров Гарри. Они не разговаривают с ним и Меган. Конечно, они не собираются начинать сейчас, когда Кэтрин особенно уязвима», — заявил источник.

16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

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Королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья жены принца Уильяма позволяет ей посещать некоторые мероприятия. По его мнению, Кейт Миддлтон может выйти на публику этим летом.