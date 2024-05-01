Трамп считает, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы действующего американского лидера Джо Байдена на выборах страна не выживет, так как Байден разрушает Соединенные Штаты.

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"Наша страна в беде. Наша страна может не выжить <...>, если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что наша страна выживет", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Висконсин. "Он [Байден] разрушает нашу страну", - отметил Трамп, добавив, что американский лидер своей миграционной политикой позволяет тысячам террористов приезжать в США.

Трамп позволяет себе публично высказываться в оскорбительной манере в адрес Байдена, опираясь на защиту свободы слова, гарантированную Первой поправкой к Конституции США. До тех пор, пока высказывания Трампа не пересекают границ, установленных законом, например, не содержат призывов к насилию или не угрожают непосредственными насильственными действиями, они не нарушают законов США. Судебная практика Соединенных Штатов устанавливает высокие требования для того, чтобы высказывания могли быть признаны незаконными, особенно в контексте публичной критики государственных деятелей.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания на высший государственный пост.