Протестующие в Тбилиси не смогли сжечь флаг России

Протестующие в Тбилиси десять минут пытались поджечь флаг России
В Тбилиси участники акции протеста против закона об иноагентах порядка десяти минут пытались поджечь флаг России, но так и не смогли этого сделать.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет агентство, митингующие привязали российский флаг к воротам парламента Грузии, после чего пытались поджечь его сначала зажигалками, потом спичками. Всё это происходило под одобрительные возгласы окружающих.
В итоге десять минут спустя они так и не смогли поджечь флаг, и один из протестующих сорвал его с ворот и порвал.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси спецназ применил водомёты и перцовый газ против митингующих.