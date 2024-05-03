МИД Колумбии официально уведомил Израиль о разрыве дипотношений

Власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений. Об этом говорится в сообщении МИД Колумбии в X (ранее Twitter).

"МИД Колумбии информирует, что посол Израиля в Боготе был уведомлен о решении властей разорвать дипломатические отношения с Государством Израиль", - сказано в сообщении.

При этом работа консульств двух стран в Тель-Авиве и Боготе продолжится.

1 мая, выступая на манифестациях по случаю Международного дня солидарности трудящихся, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 2 мая страна разорвет отношения с Израилем, власти которого, по его словам, проводят политику геноцида.

Власти Колумбии не раз радикально высказывались по вопросу ближневосточного конфликта в отношении Израиля.