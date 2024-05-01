В Грузии приняли во втором чтении законопроект об иноагентах

Парламент Грузии в среду, 1 мая, во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа, пишет ТАСС.

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Журналисты отметили, что пленарное заседание проходило на фоне акции во дворе парламента, где граждане выступали против закона.

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«83 — за, 23 — против. Проект [об иноагентах] во втором чтении принят», — подвел итоги голосования председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По данным агентства, в окончательном, третьем чтении законопроект будет поставлен на голосование в парламенте 17 мая.

Представители оппозиционных партий выдвигали различные аргументы против законопроекта, обвиняли правящую партию «Грузинская мечта» в непрозрачности финансовой отчетности.

Вместе с тем, пояснили эксперты, высказывания депутатов от оппозиции по блокированию законопроекта оказались недостаточными для парламентского большинства.

Напомним, что масштабные митинги и демонстрации начались в Тбилиси сразу после того, как «Грузинская мечта» повторно инициировала законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Внесение в парламент законопроекта об иноагентах и разгон демонстраций вызвали негодование у западных политиков. Они осудили действия властей Грузии и предупредили, что подобные шаги значительно отдаляют республику от вступления в Евросоюз.