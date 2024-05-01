Грузию захотели лишить статуса кандидата в члены ЕС

Депутат Европейского парламента (ЕП) Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС) на фоне рассмотрения закона об иноагентах. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

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Крамон захотела «конкретных последствий» для грузинских властей из-за их действий в отношении митингующих. Речь идет о прекращении финансирования со стороны ЕС, запрете на въезд в Европу депутатам, которые высказались за принятие закона, и введений санкций против лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах

В Грузии проходят протесты оппозиции, в ходе которых были задержаны десятки человек.

При этом премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что власти примут документ вопреки митингам оппозиции. По его мнению, это позволит застраховать Грузию «от поляризации и радикализма».