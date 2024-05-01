В Сербии назвали надежного союзника вопреки недовольству Запада

Китай является надежным союзником и стратегическим партнером Сербии, отношения двух стран продолжат развиваться вопреки недовольству западных стран. Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Сербии, председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

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"Особо подчеркну важность стратегического партнерства между Республикой Сербия и Китайской Народной Республикой, высшей точкой которого в этом году станет ратификация и вступление в силу соглашения о свободной торговле, которое откроет двери крупного китайского рынка для наших предпринимателей, - сказал Вучевич. - Несмотря на противоречивые взгляды многих на Западе, для нас Китай является дружественной страной, неизменным партнером и надежным союзником в защите нашей территориальной целостности, и наша позиция в отношении "политики одного Китая" не изменится".

Вучич: кабмин Сербии будет сербским и просербским

Политик выразил уверенность, что предстоящий визит в Белград председателя КНР Си Цзиньпина "ознаменует новый этап в развитии стальной дружбы между Сербией и Китаем".

Министр внутренней и внешней торговли Сербии Томислав Момирович заявил ранее, что сотрудничество Сербии и Китая преодолело уровень стратегического партнерства и вышло на новую, более высокую ступень.

Пресс-служба президента Сербии Александара Вучича сообщала, что лидер КНР будет находиться в Сербии с государственным визитом 7 и 8 мая. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин уточнила, что Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.