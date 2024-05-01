В Париже протестующие сожгли «олимпийские кольца»

В Париже в ходе первомайских манифестаций протестующие выдвигают политические и экономические требования, выступают против предстоящих Олимпийских игр. Об этом пишет РИА «Новости».

Общая численность демонстрантов в столице Франции достигла 50 тыс., власти ожидали до 30 тыс. человек.

Шествие началось вскоре после 14:00 с площади Республики. Его возглавили представители профсоюзов. Они требовали повышения заработной платы, прекращения огня в Газе и «более защищенной» Европы.

Манифестация проходила мирно. Затем провокаторы начали громить витрины и автобусные остановки, бросать в силовиков петарды, фейерверки и стеклянные бутылки.

Кроме того, участники шествия подняли над толпой разноцветные картонные «олимпийские кольца» и сожгли их.

Силовики применили спецсредства: слезоточивый газ, дымовые шашки, водометы. Есть пострадавшие с обеих сторон.

По состоянию на 17:30 мск были задержаны свыше 900 человек. Полицейские обыскали их и отпустили. В участки были доставлены только 25 демонстрантов.

Кроме того, массовые акции прошли в Лионе. Правоохранители задержали 22 участника шествия за организацию беспорядков: нападение на банк, повреждение городской инфраструктуры.

В Нанте также начались столкновения с людьми, одетыми в черное. Полиция вмешалась после того, как протестующие начали бить витрины.

Журналисты отметили, что всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.