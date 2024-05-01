Названо число протестов в Нью-Йорке, спровоцированных ситуацией в Газе

Порядка 1,1 тысячи акций протеста, связанных с ситуацией в секторе Газа, прошли в Нью-Йорке с октября 2023 года, сообщил глава департамента полиции Эдвард Кабан на пресс-конференции. По его словам, в целом было зафиксировано 2,4 тысячи митингов, передает ТАСС.

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После террористической атаки [палестинского движения ХАМАС] 7 октября [2023 года] полиция Нью-Йорка отреагировала на более чем 2,4 тыс. протестов и демонстраций по всему городу, — сообщил Кабан.

При этом за последние несколько дней полиция США арестовала около 900 человек. Все они были задержаны в ходе пропалестинских демонстраций. Многие из протестов происходили на территории американских университетов.

Так, сообщалось, что сотрудники полиции Нью-Йорка провели штурм кампуса Колумбийского университета, захваченного студентами. По информации СМИ, правоохранители задержали более десятка пропалестинских демонстрантов. Им потребовалось около трех часов, чтобы полностью освободить кампус «Гамильтон-холл» от протестующих. Демонстранты потребовали от руководства университета прекратить инвестиции в проекты в Израиле.