Появились подробности о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

Общественный деятель Алексей Албу, экс-депутат Одесского облсовета, один из основателей антифашистской организации «Бородьба», рассказал, что люди в Доме профсоюзов погибли за свои убеждения. Об этом пишут «Известия».

Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. В общей сложности, в здании и рядом с ним погибли 48 человек. Пострадали свыше 250 человек.

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По его словам, тот день «был очень ярким и неприятным». Новая украинская власть, отметил он, совершила страшное преступление, сожгла и расстреляла одесситов.

Албу уточнил, что жителей города убивали за то, что они пытались отстаивать свои законные права, свое желание говорить на русском языке, свое желание не подчиняться присланным новыми властями губернаторам.

«Жители Одессы пострадали за убеждения, их убийство было спланировано заранее местными властями», — подчеркнул политик.

В огне погибли, по словам Албу, его коллеги и знакомые — депутат областного совета Вячеслав Маркин, активист «Бородьбы» Андрей Борожевский, 17-летний Вадим Папура, а также известный поэт Вадим Негатуров.

Нападение футбольных фанатов и сторонников Евромайдана на Дом Профсоюзов было четко спланированной операцией, а не трагическим стечением обстоятельств, сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, в конце апреля председатель СБУ Валентин Наливайченко посоветовал и. о. президента Украины Александру Турчинову не церемониться с одесситами, разбившими палаточный городок возле Дома Профсоюзов.