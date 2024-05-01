Турция присоединилась к иску против Израиля

Руководитель Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара изучает варианты участия в иске против Израиля, который ранее был подан в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) со стороны ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что Анкара с первого дня решения ЮАР подать иск в суд против Израиля поддерживала данный шаг, следила за развитием событий.

Фидан добавил, что турецкая сторона уже начала работу, чтобы выяснить с юридической точки зрения, на каких основаниях она может присоединиться к иску.

До этого Южно-Африканская Республика в Международном суде ООН заявила, что действия Израиля в секторе Газа являются апартеидом.

Также о Южно-Африканская республика направила срочный запрос в международный суд ООН в связи с действиями израильской армии на юге сектора Газа. Власти ЮАР просят инстанцию выяснить, действительно ли операция Израиля в городе Рафах, где находится убежище палестинских беженцев, необходима, а также предотвратить возможные нарушения прав человека в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии не намерен извиняться перед Израилем за слова о Газе.