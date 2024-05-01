В Латвии заявили, что Киев получил оружие Запада с разрешением бить по РФ

Украина получила от некоторых западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России, рассказала глава МИД Латвии Байба Браже. Об этом пишет «Газета.Ru».

Министр заметила, что ранее США и Брюссель выступали категорически против нанесения ударов по российской территории.

В настоящее время, пояснила Браже, многие союзники Киева передают вооружения без каких-либо оговорок, не ставят Киеву ограничения.

Военэксперт назвал страны, способные развязать войну России и НАТО

Вместе с тем, уточнила министр, об отмене запретов не говорится публично, это не отражается в соглашениях о поставках.

«Главное — влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать то, что надо», — подчеркнула Браже.

Напомним, что в начале 2024 года США тайно передали ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. Украинские военные применили их при атаках по территории Крыма.

По данным Минобороны РФ, за последние недели были сбиты десятки ракет этого типа.

Военные аналитики отметили, что силы ПВО получили бесценный опыт при отражении ударов с применением британских ракет Storm Shadow. В связи с этим, по их словам, расчеты ЗРК без особых проблем сбивают значительно более заметные ATACMS.