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Bild: глава МИД Польши Сикорский установил в кабинете карикатуру о Небензе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем рабочем кабинете в Варшаве разместил карикатуру, оскорбляющую постпреда РФ при Совбезе ООН Василия Небензю. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Глава МИД Польши установил в кабинете карикатуру о Небензе
© globallookpress.com

На рисунке польского карикатуриста Анджея Милевского для Gazeta Wyborcza уборщица здания ООН спрашивает коллегу: «почему здесь так чисто?», на что тот отвечает: «польский министр вымыл пол российским послом».

В апреле бывший министр иностранных дел Литвы опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, к которому прикрепил изображение Крымского моста и снимок пуска ракеты. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством публикацию литовского дипломата.

До этого южнокорейская газета The Korea Herald выразила сожаление в связи с публикацией карикатуры на пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Польше раскрыли, сколько потратили на помощь Украине с начала конфликта.

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