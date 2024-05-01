Вучич ответил на претензии западных политиков

Правительство Сербии будет сербским, оно будет защищать интересы страны, заявил президент республики Александр Вучич в ответ на претензии западных политиков. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Соединенные Штаты в июле 2023 года ввели санкции против главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. В ноябре того же года Вашингтон внес в черные списки Ненада Поповича, министра по инновациям и технологическому развитию в 2017-2022 годах.

Вучич рассказал о намерении Сербии следовать по европейскому пути

Вместе с тем, отметили журналисты, политики не были выброшены на обочину — их предложили включить в состав нового правительства. Это предложение вызвало негативную реакцию в западных странах.

«[Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины] Милорад Додик [также] под санкциями США, но вот он рядом со мной, [мы] дружески общаемся. Раз в неделю выпьем, он рюмку ракии, я - бокал вина. И что теперь?», — отметил Вучич.

По его мнению, Белграду следует поддерживать с Вашингтоном хорошие отношения. Тем не менее, добавил президент, «правительство Сербии выбирают граждане».