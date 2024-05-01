Принц Уильям рассказал о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

Принц Уильям сообщил, что его супруга Кейт Миддлтон, которой ранее диагностировали рак, чувствует себя хорошо. Он посетил офис компании Low Carbon Materials, где ответил на соответствующий вопрос сотрудников. Принц Уэльский добавил, что семье удается справляться с болезнью Кейт Миддлтон, передает The Sun.

Все хорошо, спасибо. Мы справляемся, — заявил Уильям.

У Кейт Миддлтон обнаружили рак толстой кишки во время операции на брюшной полости. В настоящий момент она проходит курс химиотерапии. На время лечения принцесса Уэльская переехала в загородный особняк в графстве Норфолк.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что британские врачи довольны состоянием короля Карла III, который проходит курс химиотерапии. Отмечается, что самочувствие монарха позволяет ему частично вернуться к своим обязательствам. Медики дали разрешение на участие в нескольких мероприятиях.

В частности, на днях король с супругой Камиллой планируют посетить лондонский онкологический госпиталь. А в июне королевская чета намерена принять у себя во дворце императора Японии, который с женой прибудет с визитом в Великобританию.