Новое правительство Сербии высказалось о будущих отношениях с Россией

Кандидат на пост премьер-министра Сербии, председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич заявил о том, что его правительство сохранит дружеские отношения с Россией и сохранит политику по отказу от введения антироссийских санкций.

"Сербия не может и не будет отказываться от дружбы с Россией, чей народ мы считаем братским, как и украинцев. Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий", - указал Вучевич в ходе своего выступления на заседании парламента, в ходе которого должен быть утвержден новый состав правительства.

Он отдельно указал, что страна продолжит следовать решению национального Совета безопасности, в соответствии с которым Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.

1 мая в Белграде проходит специальное заседание Народной скупщины Республики Сербия четырнадцатого созыва, единственным пунктом на повестке которого является утверждение нового состава кабмина.

Вучич: Сербия не вводила и не будет вводить санкции против России

Ранее 30 апреля выдвинутый президентом Александаром Вучичем на пост премьер-министра Милош Вучевич в рамках состоявшегося заседания правящей Сербской прогрессивной партии огласил предполагаемый состав его правительства. Так, кандидатом на должность первого вице-премьера и министра финансов стал нынешний глава Минфина Синиша Мали, глава МИД Ивица Дачич может получить должность вице-премьера и министра внутренних дел. Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин выдвинут на должность вице-премьера. На пост министра иностранных дел представлен посол Сербии в США Марко Джурич, возглавить оборонное ведомство предлагается нынешнему главе МВД Братиславу Гашичу.

Свои должности в новом правительстве, согласно предложению Вучевича, должны сохранить Дубравка Джедович-Ханданович, министр горнодобывающей промышленности и энергетики, а также Горан Весич, министр строительства, транспорта и инфраструктуры. Экс-председатель российско-сербского межправкомитета и нынешний глава Сербской народной партии Ненад Попович может стать министром без портфеля.

Кандидатура Вучевича

30 марта президент Сербии Александар Вучич предложил парламенту на утверждение кандидатуру министра обороны республики Милоша Вучевича на пост премьер-министра. Бывший премьер-министр Сербии Ана Брнабич 20 марта была избрана на пост председателя парламента республики.

После начала специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.